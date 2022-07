Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider Electric: accord-cadre pour la sortie de Russie information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Suite à l'annonce faite le 27 avril, Schneider Electric indique avoir signé, le 3 juillet, l'accord-cadre prévoyant la cession de ses activités en Russie à l'équipe dirigeante locale, cession qui reste soumise aux approbations réglementaires et à d'autres conditions.



Depuis le 24 février, le groupe industriel a suspendu tout nouvel investissement et toute livraison internationale de nouvelles commandes de projets en Russie et Biélorussie, des pays où il a réalisé environ 2% de son chiffre d'affaires total 2021.



A la suite de cette opération, il prévoit de déprécier jusqu'à 300 millions d'euros de valeur nette comptable et de réaliser une reprise - sans incidence sur la trésorerie - de la réserve de conversion de devises actuellement estimée à 17 millions d'euros.





