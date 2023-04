Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider: effectue un retracement de 157,6E information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 17:45









(CercleFinance.com) -Schneider a égalé son zénith de clôture du 9 mars (157,6E) et frôlé un retracement de 159E (zénith de la mi-février): en cas de franchissement, l'objectif moyen terme ne serait autre que le re-test du zénith historique des 178E du 4 janvier 2022.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +3.90%