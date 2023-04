Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : échappe à la cassure des 142E information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Schneider échappe in extremis à la cassure des 142E (2 tests les 24 mars et 6 avril): un comblement du 'gap' des 148,46E du 4 avril se profile, après quoi le titre affrontera la résistance oblique des 152E issue des 2 précédents sommets à 154 et 157,6E (du 9 mars).

Sous 142E, Schneider s'en irait combler le 'gap' des 135,04E du 3 janvier puis le triple plancher des 130,8E du 16 au 30 décembre dernier.





