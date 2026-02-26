Schneider dépasse ses prévisions de bénéfices, la demande de centres de données compensant la faiblesse du dollar

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 4, 5, 12 et graphiques) par Alessandro Parodi

Le groupe industriel français Schneider Electric SCHN.PA a publié jeudi des résultats de base supérieurs aux attentes, tirés par une demande robuste en matière de centres de données, soutenant ses perspectives pour 2026 malgré la pression exercée par l'affaiblissement du dollar.

Le groupe a fait état d'une croissance à trois chiffres en glissement annuel dansson segment des centres de données purs. Les revenus trimestriels ont augmenté organiquement de 10,7 % pour atteindre 11,10 milliards d'euros (13,12 milliards de dollars). Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (EBITA)s'est élevé à 7,52 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année.

Les analystes interrogés par la société s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires de 10,90 milliards d'euros pour le quatrième trimestre et à un EBITA ajusté de 7,48 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année.

Alors que les États-Unis sont le moteur de la croissance des centres de données, la demande reprend également dans les pays d'Europe du Nord et en France, a déclaré Hilary Maxson, la directrice financière de l'entreprise, aux médias.

"Nous commençons à voir des centres de données se débloquer en Europe dans des endroits où ils ont obtenu des autorisations, des connexions électriques, avec l'appui des gouvernements", a déclaré Maxson.

Schneider, autrefois principalement connu pour ses composants industriels tels que les fusibles et les disjoncteurs, construit aujourd'hui l'épine dorsale des centres de données, fournissant tout, des unités de refroidissement aux baies de serveurs, en passant par les équipements de distribution d'énergie critiques. Les centres de données et les réseaux représentent environ 30 % du total de ses commandes.

Il s'agit de la dernière entreprise en date à présenter des prévisions optimistes concernant la demande d'IA cette année, après les commentaires optimistes du fabricant de puces Nvidia NVDA.O et du groupe français Legrand LEGD.PA , spécialisé dans les infrastructures électriques et numériques pour les bâtiments.

LES CENTRES DE DONNÉES SOUTIENNENT LA CROISSANCE

Schneider a déclaré qu'il s'attendait à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 7 % et 10 % et à une augmentation de la marge EBITA ajustée comprise entre 50 points de base et 80 points de base cette année.

Cela est conforme aux objectifs à long terme qu'il a définis en décembre, qui prévoyaient une croissance organique annuelle moyenne du chiffre d'affaires de 7 % à 10 % et une croissance organique de la marge EBITA ajustée d'environ 250 points de base cumulés entre 2026 et 2030.

Le groupe, qui réalise plus d'un tiers de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, a déclaré qu'il s'attendait à un impact de change compris entre 850 et 950 millions d'euros sur son chiffre d'affaires de 2026, après que les fluctuations de change ont réduit son chiffre d'affaires du quatrième trimestre de 701 millions d'euros en raison de l'affaiblissement du dollar, de la roupie indienne et du yuan chinois.

La société prévoit un impact des droits d'importation, notamment aux États-Unis, d'"un peu moins du double" des 160 millions d'euros supplémentaires déclarés pour 2025, a déclaré Maxson.

Maxson quittera la société le 5 avril et sera remplacé par Nathan Fast, responsable des relations avec les investisseurs, a indiqué Schneider. (1 dollar = 0,8462 euro)