Schneider : de retour au zénith, au-delà de 230E

(CercleFinance.com) - Schneider est de retour au zénith : le titre se hisse au-delà de 230E, niveau plus revu depuis le 16 juillet.

Le prochain objectif sera 235E (il date du 12 juillet) et le record absolu des 238,2E du 24 mai n'est plus qu'à 4% du cours actuel : c'est tout à fait atteignable d'ici ce 30 août pour finir le mois en beauté.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 229,50 EUR Euronext Paris +1,71%