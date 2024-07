Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider : consolide sous les 227E information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 14:06









(CercleFinance.com) - Schneider consolide sous les 227E et revient au contact d'un support oblique d'un triangle ascendant court terme.

En cas d'enfoncement, le scénario alternatif serait un repli vers la base d'un canal légèrement baissier issu du zénith des 238E qui se situe vers 218E (ex-zénith du 22 mars) puis un test du double support des 204,5E des 2 et 22/04.







Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC 227,35 EUR Euronext Paris -1,92%