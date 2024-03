Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: collaboration avec NVIDIA dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 07:55









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce une collaboration avec NVIDIA sur la conception de centres de données basés sur l'IA.



Schneider Electric s'appuiera sur son expertise en matière d'infrastructure de datacenter et sur les technologies avancées d'IA de NVIDIA pour lancer les premiers modèles de référence de datacenter d'IA accessibles au public.



' Ces conceptions visent à redéfinir les critères de référence pour le déploiement et l'exploitation de l'IA au sein des écosystèmes de centres de données, marquant ainsi une étape importante dans l'évolution du secteur ' indique le groupe.



' En combinant notre expertise en matière de solutions de datacenter avec le leadership de NVIDIA dans les technologies d'IA, nous aidons les organisations à surmonter les limites de l'infrastructure des datacenters et à libérer tout le potentiel de l'IA. Notre collaboration avec NVIDIA ouvre la voie à un avenir plus efficace, durable et transformateur, alimenté par l'IA ' a déclaré Pankaj Sharma, vice-président exécutif, division Secure Power et Data Center Business, Schneider Electric.





