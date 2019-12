Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : cède Converse à Vinci Energies Cercle Finance • 06/12/2019 à 07:37









(CercleFinance.com) - Vinci Energies annonce l'acquisition de la société Converse Energy Projects GmbH auprès de Schneider Electric GmbH. Converse est spécialisée dans la conception et la réalisation de projets clés en main pour les installations de distribution électrique pour l'industrie en Allemagne. Cette activité représente un chiffre d'affaires annuel d'environ 140 millions d'euros, avec 300 collaborateurs intervenant sur 22 sites répartis sur l'ensemble du pays. ' Son intégration permettra d'offrir à nos clients une gamme de services encore plus large et performante ', a déclaré Frank Westphal, directeur général de Vinci Energies en Allemagne.

Valeurs associées SCHNEIDER EL Euronext Paris +2.16%