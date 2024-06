Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schneider: annonce les résultats du rachat d'une OCEANEs information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 09:32









(CercleFinance.com) - Schneider Electric annonce le cours de référence et le ratio initial de conversion/échange de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2031 et les résultats du rachat de ses OCEANEs à échéance 2026.



A la suite du succès de son émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes de la Société (OCEANEs) à échéance 2031, Schneider Electric annonce que le cours de l'action de référence des Nouvelles Obligations est fixé à 226,2295 euros, soit le cours moyen pondéré par les volumes (VWAP) de l'action Schneider Electric constaté sur Euronext Paris entre l'ouverture et la clôture de ce jour.



Lors de l'exercice de leur droit de convertir ou échanger les Obligations en actions nouvelles et/ou existantes, les détenteurs d'Obligations recevront au gré de la Société des actions nouvelles et/ou existantes de la Société portant dans tous les cas tous les droits attachés aux Actions existantes à compter de la date de délivrance.



La Société a collecté, par l'intermédiaire d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, des indications d'intérêt auprès des porteurs d'OCEANEs en circulation à échéance 2026 pour vendre 2.307.877 OCEANEs 2026, représentant un montant en principal global d'environ 407,2 millions d'euros, représentant environ 97% des OCEANEs 2026 en circulation.



Le prix final de rachat a été fixé à 230,81 euros par OCEANE 2026, représentant une contrepartie totale d'environ 532,7 millions d'euros. Les OCEANEs 2026 acceptées dans le cadre du Rachat seront annulées conformément à leurs modalités.



Le règlement livraison du Rachat est conditionné au règlement des Nouvelles Obligations et devrait intervenir le 1 juillet 2024. Après règlement livraison du Rachat, le montant en principal des OCEANEs 2026 encore en circulation sera de 12.476.072,40 euros.





