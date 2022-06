Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Schneider: a reçu la vérification UL pour son site de Dallas information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 17:42

(CercleFinance.com) - Schneider annonce que son site de Dallas a obtenu la marque UL Verified Healthy Building Mark pour l'air intérieur, démontrant que les espaces intérieurs de l'entreprise ont été évalués par un fournisseur de services tiers pour aider à garantir un environnement sain pour les occupants du site.



' Le site a récemment fait l'objet d'une rénovation majeure, avec des objectifs et des initiatives de durabilité au premier plan, et cette vérification reconnaît l'engagement continu de la société envers la santé et le bien-être des employés et des visiteurs ' indique le groupe.



'Nous avons pris le même engagement pour favoriser des espaces sains pour nos employés sur nos sites de bureaux que nous fournissons à nos clients. Cette vérification d'UL reconnaît notre engagement à améliorer la qualité des bâtiments dans lesquels nos équipes travaillent et collaborent chaque jour.' a déclaré James Mylett, vice-président, US Digital Buildings chez Schneider Electric.