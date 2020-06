Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : a lancé une émission obligataire de 500 ME Cercle Finance • 15/06/2020 à 10:18









(CercleFinance.com) - Schneider Electric a lancé une émission obligataire EMTN (Euro Medium Term Note) de 500 millions d'euros à 3 ans avec un taux fixe de 0,00% pour le coupon. ' Cette transaction, qui a été largement sursouscrite, permet au Groupe de renforcer sa trésorerie dans des conditions de marché favorables ' indique la direction.

