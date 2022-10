Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : -5%, lourd pullback sous les 133E information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 17:27









(CercleFinance.com) - Schneider dévisse de -5% et subit un lourd pullback sous les 133E malgré de bons résultats : le titre à 126E, efface tous ses gains depuis le 21 octobre.

Gare à la cassure des 124E, niveau du support oblique court terme car le titre pourrait rechuter au contact des 117,5E.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris -3.41%