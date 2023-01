Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : +5% à 140,8E, proche du re-test des 143E information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 15:27









(CercleFinance.com) - Schneider s'envole de +5% à 140,8E dans le sillage d'un relèvement d'objectif de Bernstein à 'surperformance' avec un objectif de cours revu de 110 à 149 euros: voici le titre proche du re-test des 143E (résistance testée du 15 au 25 novembre dernier).

En cas de franchissement, Schneider s'attaquera à la résistance des 156,3E du 4 avril 2022 puis aux 159E du 17/09/2021.





Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +4.20%