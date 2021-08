Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schneider : 4ème séance de hausse avec un gain de 2% information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 15:15









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 2% à la Bourse de Paris et affiche une quatrième séance de hausse consécutives (+6%). Credit Suisse relève ses estimations de bénéfice par action 2021-2023 d'environ 5% en raison de la solidité du deuxième trimestre et de l'augmentation des prévisions. Il augmente son objectif de cours à 160 E (contre 155 E) et confirme son conseil à l'achat. ' Nous continuons à considérer que Schneider constitue un cas d'investissement attrayant en raison 1) de la possibilité d'une expansion de la marge au-delà du niveau de 17% déjà atteint, 2) un potentiel de croissance à moyen terme (de plus en plus important) en raison d'une exposition attrayante aux centres de données, à l'industrie et aux services de télécommunications ' indique le bureau d'analyses. Sur le plan opérationnel, pour 2021, Credit Suisse s'attend à une croissance organique de 13% pour 2021 (avec une contribution des prix de 2,5%). ' Nous prévoyons une marge de 17,1%, largement au milieu de la nouvelle fourchette de prévisions de 16,9% à 17,2% '.

Valeurs associées SCHNEIDER ELECTRIC Euronext Paris +2.56%