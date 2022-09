Schlumberger: une plateforme pour les éditeurs de logiciels information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 14:45

(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui le lancement d'un 'Digital Platform Partner Program', une initiative qui permettra aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) de tirer parti de l'ouverture et de l'extensibilité de la plate-forme numérique de Schlumberger pour créer de nouvelles applications et de nouveaux logiciels et les proposer sur le marché.



Les éditeurs de logiciels indépendants créeront, commercialiseront et vendront des solutions et des applications via la plate-forme numérique Schlumberger, libérant ainsi l'innovation pour les clients



' Le programme de partenariat Schlumberger Digital Platform rassemble les solutions numériques de Schlumberger et un nombre croissant d'éditeurs de logiciels indépendants, augmentant considérablement le choix des flux de travail de domaine enrichis par l'intelligence artificielle (IA) et la science des données pour les clients ', résume Trygve Randen, directeur des Digital Subsurface Solutions chez Schlumberger.



Les clients de Schlumberger auront accès à une large gamme de solutions numériques interopérables, permettant une prise de décision basée sur les données tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie et accélérant rapidement le délai de valorisation de la transformation numérique à l'échelle mondiale.