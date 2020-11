Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : un nouveau service optimise la production Cercle Finance • 11/11/2020 à 17:37









(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui l'introduction de MagniSphere, un service fournissant une analyse de productibilité précise et en temps réel pour un placement optimal des puits, permettant de maximiser l'exposition des réservoirs et d'optimiser la production. 'Le service MagniSphere fournit aux opérateurs une compréhension complète de la productibilité des réservoirs tout en améliorant les performances de forage', a déclaré Jesus Lamas, président, Well Construction, Schlumberger.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -1.64% SCHLUMBERGER Euronext Paris -1.62% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.49% SCHLUMBERGER NYSE -3.90%