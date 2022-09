Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: un nouveau service de traitement des données information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 16:38









(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé mercredi le lancement commercial d'un nouveau service de traitement des données entièrement dédié aux métiers de la prospection d'énergies.



Basé sur la suite Microsoft Energy Data Services, la solution de gestion de données de Microsoft pour le secteur de l'énergie, la plateforme répond aux normes du standard 'OSDU', une technologie open source et indépendante destinée au secteur.



Le service 'Schlumberger Enterprise Data Solution' permet aux clients d'intégrer des données en provenance de plusieurs fournisseurs et d'assurer une interopérabilité avec une intelligence artificielle intégrée et de puissants outils de gestion des données, dans l'objectif de faciliter la prise de décision.



Dans un communiqué publié à l'occasion de son forum digital, organisé à Lucerne (Suisse), Schlumberger indique que des groupes pétroliers de premier plan, de la trempe de Petronas et Chevron, ont déjà adopté son produit.





