Schlumberger: solutions déployées pour ConocoPhillips

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce un déploiement à l'échelle de l'entreprise de l'environnement cognitif E&P DELFI basé sur le cloud pour un client mondial, à savoir la compagnie pétro-gazière américaine ConocoPhillips.



'Cette plate-forme numérique stimulera l'efficacité du flux de travail et des données, permettant à ConocoPhillips de répondre à ses divers besoins en matière de modélisation de l'ingénierie des réservoirs dans le monde entier', explique Schlumberger.



Une fois l'intégration terminée, les ingénieurs de réservoir de ConocoPhillips auront ainsi accès à des ressources de calcul haute performance basées sur le cloud dans l'environnement DELFI ainsi qu'aux solutions d'ingénierie de réservoir du groupe.





