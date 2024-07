Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schlumberger: signature d'un contrat avec TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Schlumberger (SLB) a annoncé la signature d'un contrat par TotalEnergies avec sa coentreprise OneSubsea TM pour un système de production sous-marin de 13 puits, y compris les équipements et services associés, dans le cadre du développement du projet Kaminho, au large de l'Angola.



Le projet sera développé par TotalEnergies et ses partenaires du bloc 20/11 en deux phases pour les découvertes de Cameia et Golfinho. Ensemble, SLB OneSubsea et TotalEnergies travailleront à la réalisation d'un projet durable qui améliorera la production en Angola.



Au cours de la première phase de développement du projet Kaminho pour le champ de Cameia, SLB OneSubsea collaborera avec TotalEnergies pour déployer une plateforme de production sous-marine avec un arbre sous-marin monobore vertical standardisé, une tête de puits et un système de contrôle.



' Notre modèle de contrat collaboratif nous permet de tirer parti à la fois de la standardisation et des plates-formes de production sous-marines hautement configurables, créant ainsi une plus grande efficacité et une valeur à long terme pour ce projet et les projets futurs en Angola et dans le monde entier. ' a déclaré Mads Hjelmeland, PDG de SLB OneSubsea.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.