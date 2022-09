Schlumberger se voit attribuer un projet de données énergétiques par Wintershall Dea

(AOF) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui qu'il a été choisi par Wintershall Dea comme partenaire privilégié pour accélérer le programme de transformation du sous-sol Terra Nova lancé par le groupe d'oil & gas indépendant. "Wintershall Dea utilisera la solution de gestion des données d'entreprise de Schlumberger, prête à être déployée et construite spécifiquement pour l'OSDU (plateforme de données en nuage à référence unique), afin de connecter personnes, applications et données faisant tourner son entreprise", a déclaré Rajeev Sonthalia, président, Digital & Integration, Schlumberger.

" Avec le déploiement de la plateforme de données OSDU, Wintershall Dea vise à analyser les données plus efficacement, à les rechercher et à les découvrir plus rapidement, et à tirer parti des nouvelles applications basées sur le cloud et des innovations numériques émergentes ", a commenté Kathrin Dufour, vice-présidente senior, Digitalization & Technology, Wintershall Dea.

Le contrat est d'une durée d'un an et se concentrera sur le déploiement de l'OSDU dans le cloud Microsoft Azure de Wintershall Dea et son intégration avec les flux de travail pétrotechniques et les outils de science des données afin de valider que l'accessibilité des données, leur échangeabilité et le délai de valorisation des nouvelles solutions numériques peuvent être améliorés.

Schlumberger et Microsoft ont conclu un partenariat stratégique visant à accélérer les nouvelles technologies pour le secteur de l'énergie, notamment la création d'une plateforme de données énergétiques pour la plateforme de données OSDU.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.