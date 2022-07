Schlumberger relève ses objectifs annuels 2022

(AOF) - Le groupe parapétrolier Schlumberger a publié ses résultats pour le deuxième trimestre 2022. Son résultat net - hors charges et crédits - a progressé de 431 millions de dollars à 715 millions de dollars. Le bénéfice par action - hors charges et crédits - a augmenté de 67% passant de 0,30 dollar à 0,50 dollar. Son chiffre d'affaires a été de 6,77 milliards de dollars, contre 5,63 milliards de dollars, soit une progression de 20%. Le groupe a par ailleurs relevé ses objectifs annuels à au moins 27 milliards de dollars d'ici la fin de l'exercice en cours.

L'Ebitda ajusté est passé de 1,19 milliard de dollars à 1,53 milliard de dollars, soit une hausse de 28% et la marge d'Ebitda ajusté a cru de 21,3% à 22,6%, soit une hausse de 132 points de base.

C'est la division construction de puits qui a réalisé la meilleure performance sur la période avec 2,68 milliards de dollars de revenus contre 2,11 milliards de dollars, un an plus tôt.

Olivier Le Peuch, président-directeur général de Schlumberger, a déclaré : "La croissance a été généralisée, grâce à une augmentation de l'activité à l'échelle internationale, en Amérique du Nord et dans toutes les divisions. Le trimestre a également été caractérisé par un mix favorable d'activités d'exploration et d'offshore et par l'impact croissant de l'amélioration des prix, ce qui a entraîné la plus forte croissance trimestrielle séquentielle depuis 2010.

Le 21 juillet 2022, le conseil d'administration de Schlumberger a approuvé un dividende trimestriel en espèces de 0,175 dollar par action ordinaire en circulation, payable le 13 octobre 2022 aux actionnaires inscrits le 7 septembre 2022.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.