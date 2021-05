Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : recrute une nouvelle responsable stratégie Cercle Finance • 13/05/2021 à 17:00









(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui la nomination, à compter du 17 mai, du Dr. Katharina Beumelburg au poste de responsable de la stratégie et du développement durable (Chief Strategy and Sustainability Officer) chez Schlumberger Limited. En tant que membre de l'équipe de direction, le Dr. Beumelburg supervisera les activités de stratégie d'entreprise, de développement durable, de marketing et de communication dans l'ensemble de la société. Le Dr. Beumelburg rejoint Schlumberger après avoir occupé plusieurs postes de direction chez Siemens.

