Schlumberger : projets pilotes de décarbonation par Genvia

Cercle Finance • 18/11/2021 à 13:43









(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce la signature d'accords de projets pilotes entre sa coentreprise Genvia, spécialisée dans la technologie de l'hydrogène propre, et de grands acteurs du secteur sur la voie de la neutralité carbone dans les industries du ciment et de l'acier. Genvia développera la prochaine génération de technologie d'électrolyseur, développée au cours de deux décennies de R&D au CEA, pour produire de l'hydrogène propre sans CO2, accélérant la décarbonisation de multiples secteurs industriels. Ainsi, un projet pilote avec ArcelorMittal Méditerranée vise à remplacer l'utilisation actuelle de l'hydrogène et à soutenir la décarbonisation de la production d'acier électrique haute performance nécessaire à l'industrie des véhicules électriques.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +0.89% SCHLUMBERGER Euronext Paris -1.22% SCHLUMBERGER LSE -100.00% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.56% SCHLUMBERGER NYSE 0.00%