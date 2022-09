Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: partenariat stratégique avec Cognite information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 09:20









(CercleFinance.com) - Schlumberger et Cognite annoncent un partenariat stratégique visant à intégrer la solution de données d'entreprise pour le sous-sol de Schlumberger à Cognite Data Fusion, la principale plate-forme DataOps industrielle ouverte de Cognite.



Les partenaires codévelopperont des applications et des solutions compatibles, en tirant parti de décennies d'expertise en solutions numériques de Schlumberger et des capacités uniques de Cognite Data Fusion.



Les moteurs d'IA, d'IoT et de simulation pilotés par domaine de Schlumberger, intégrés aux données hautes performances de Cognite et aux technologies d'automatisation, aideront les clients à accélérer les rendements de leurs actifs de production.





