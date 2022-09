Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: partenariat avec Wintershall Dea information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 15:07









(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Wintershall Dea, filiale de BASF spécialisée dans le secteur énergétique, en tant que partenaire privilégié pour l'accélération de son programme de transformation du sous-sol.



En collaboration avec Microsoft, Schlumberger a été le premier à apporter le code open source de son écosystème de données à l'OSDU, une plate-forme de cloud de référence dont Wintershall Dea tirera parti pour sa plate-forme de données souterraines.



' Cette solution libère désormais de la valeur pour Wintershall Dea, en démocratisant ses données, en rendant ses systèmes interopérables et en maximisant les performances de l'entreprise ', assure Rajeev Sonthalia, président Digital & Integration, Schlumberger



' La signature avec Schlumberger en tant que partenaire stratégique marque le coup d'envoi de l'avenir basé sur les données de Wintershall Dea et accomplit notre stratégie de hub de données efficace ', a déclaré Hugo Dijkgraaf, directeur de la technologie, Wintershall Dea.







