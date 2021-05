Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : partenaire de NOV autour du forage automatisé Cercle Finance • 10/05/2021 à 16:46









(CercleFinance.com) - Schlumberger et NOV ont annoncé aujourd'hui une collaboration visant à accélérer l'adoption de solutions de forage automatisé par les opérateurs pétroliers et gaziers et les entrepreneurs de forage. L'accord permettra aux clients de combiner les solutions d'automatisation de forage de surface et de fond Schlumberger à la plate-forme d'automatisation de forage de NOV pour offrir des performances de construction de puits supérieures. Selon Schlumberger, les deux technologies fonctionneront ensemble de manière transparente et permettront 'd'atteindre les meilleures performances opérationnelles'

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -0.38% SCHLUMBERGER Euronext Paris +5.39% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl +5.71% SCHLUMBERGER NYSE -0.78%