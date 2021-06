Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : objectif zéro émission nette de GES d'ici 2050 Cercle Finance • 22/06/2021 à 13:15









(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce son engagement à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050, après avoir passé 18 mois à mener des analyses approfondies et à travailler avec des experts pour élaborer un plan de décarbonisation. Avec une utilisation minimale des compensations, le plan est axé sur la réduction des émissions tout au long de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, y compris l'introduction de son portefeuille de technologies de transition pour l'ensemble de l'industrie. Schlumberger se dit en bonne voie d'atteindre plus tôt que prévu son objectif de réduction des émissions de 30%, précédemment fixé d'ici 2025 (par rapport à 2019), pour les scopes 1 et 2. D'ici 2030, il vise une réduction de 50% des scopes 1 et 2, et de 30% du scope 3.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +0.36% SCHLUMBERGER Euronext Paris +2.03% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl +1.46% SCHLUMBERGER NYSE -0.06%