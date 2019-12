Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : nouveau directeur financier en janvier Cercle Finance • 10/12/2019 à 15:13









(CercleFinance.com) - Schlumberger Limited annonce que son directeur financier (CFO) Simon Ayat quittera ses fonctions le 22 janvier prochain, et qu'il sera alors remplacé par Stephane Biguet qui travaille chez le groupe parapétrolier depuis 24 ans. Simon Ayat, qui avait rejoint Schlumberger en 1982 et en était le CFO depuis une douzaine d'années, restera conseiller stratégique senior auprès du directeur général (CEO) Olivier Le Peuch pour une période de deux ans.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -0.89% SCHLUMBERGER Euronext Paris +1.22% SCHLUMBERGER LSE +0.11% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks -0.55% SCHLUMBERGER NYSE -0.57%