Schlumberger: nouveau centre Innovation Factori à Houston information fournie par Cercle Finance • 10/03/2022 à 13:12

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce élargir son réseau Innovation Factori avec l'ouverture d'un nouveau centre à Houston, au Texas, qui s'ajoute à un réseau mondial qui comprend des centres à Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Beijing, Kuala Lumpur et Oslo.



Ce réseau permet aux clients d'accélérer le développement et le déploiement de solutions numériques et d'intelligence artificielle, dans le contexte de leurs défis commerciaux, allant de l'exploration à la production et aux nouveaux systèmes énergétiques.



Depuis le lancement d'Innovation Factori en mars 2021, Schlumberger a livré plus de 200 projets d'innovation numérique à des clients du monde entier, soutenus par plus de 4000 experts du domaine et plus de 800 scientifiques des données.