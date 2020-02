Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : lourde rechute vers 30,3E Cercle Finance • 21/02/2020 à 17:59









(CercleFinance.com) - Schlumberger subit une lourde rechute vers 30,3E après plusieurs échecs sous 32,1E les 5 et 20 février notamment: le titre se dirige vers un re-test du plancher des 28,2E du 10/10/2019 et 16/08/2019.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -3.16% SCHLUMBERGER Euronext Paris -5.00% SCHLUMBERGER LSE +0.11% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER NYSE -1.61%