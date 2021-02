Schlumberger : les données du sous-sol égyptien numérisées

(CercleFinance.com) - Le ministère égyptien du Pétrole et Schlumberger ont annoncé aujourd'hui le lancement de 'Egypt Upstream Gateway', un projet national innovant proposant la numérisation des données souterraines du pays et leur mise à jour grâce au retraitement des données et aux nouvelles études.

'Cette initiative numérique unique sera utilisée pour libérer le potentiel du secteur pétrolier égyptien et promouvoir le potentiel d'exploration et de production du pays dans le monde entier' indique Schlumberger.

'Egypt Upstream Gateway' fournira un accès à plus de 100 ans de données sismiques et non-sismiques, de diagraphie de puits, de production onshore et offshore, le tout sur une seule plateforme.