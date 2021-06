Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : lancement d'une solution avec IBM Cercle Finance • 29/06/2021 à 15:28









(CercleFinance.com) - Schlumberger et IBM annoncent le lancement de la première solution commerciale de gestion de données d'entreprise dans le cloud hybride pour OSDU Data Platform, la norme du secteur pour les données de l'énergie. 'L'offre de cloud hybride est conçue pour étendre l'accès aux clients dans le monde entier, y compris ceux des endroits où les exigences de résidence des données et les réglementations locales peuvent affecter l'utilisation du cloud public mondial', expliquent-ils. La solution fournira aux opérateurs énergétiques une interopérabilité totale, pour 'minimiser le temps nécessaire aux transferts de données entre les applications afin de réduire les coûts et d'améliorer la prise de décision'.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -1.30% SCHLUMBERGER Euronext Paris -1.65% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.47% SCHLUMBERGER NYSE -0.41%