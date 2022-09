(AOF) - Schlumberger lance un programme de partenariat autour de sa plateforme numérique, qui permettra aux éditeurs de logiciels indépendants de profiter de l'ouverture et de l'extensibilité de cette plateforme pour créer de nouvelles applications et de nouveaux logiciels afin de les proposer au marché. Les clients de Schlumberger accèderont à une large gamme de solutions numériques interopérables, permettant une prise de décision basée sur les données dans toute la chaîne de valeur énergétique et accélérant rapidement le temps de valorisation de la mue digitale mondiale.

"Le programme de partenariat de la plateforme numérique de Schlumberger rassemble les solutions numériques de Schlumberger et d'un nombre croissant d'éditeurs de logiciels indépendants (ISV), augmentant considérablement le choix de flux de travail de domaine enrichis d'intelligence artificielle (IA) et de science des données pour les clients", a déclaré Trygve Randen, directeur des solutions numériques de subsurface de Schlumberger.

"Notre plateforme numérique est devenue un écosystème ouvert de solutions numériques connectées, permettant aux clients d'extraire une valeur maximale de leurs données, les aidant ainsi à innover plus rapidement et à améliorer leurs performances commerciales à l'échelle", a-t-il ajouté.

Au lancement, neuf ISV proposent des solutions logicielles aux clients de Schlumberger, et la plateforme a été conçue avec un cadre ouvert pour embarquer rapidement de nouveaux partenaires.

