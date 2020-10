Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : la technologie TruLink au service du forage Cercle Finance • 28/10/2020 à 16:56









(CercleFinance.com) - Schlumberger a présenté aujourd'hui TruLink, un système qui permet d'effectuer des relevés dynamiques avec des mesures sur le fond du puit en cours de forage, sans arrêt des opérations. 'Le nouveau service fournit des données de forage en temps réel, à travers chaque point du puits, ce qui permet aux opérateurs de réagir aux risques de forage potentiels avant même qu'ils ne soient rencontrés, améliorant ainsi l'efficacité globale du forage ', indique Jesus Lamas, de Well Construction chez Schlumberger. Télémétrie, contrôle de trajectoire en temps réel, capteurs directionnels... TruLink intègre les dernières innovations et offre un niveau de précision comparable au forage statique, assure Schlumberger.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate -2.35% SCHLUMBERGER Euronext Paris -1.99% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER LSE Intl -3.51% SCHLUMBERGER NYSE -4.04%