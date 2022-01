Schlumberger: hausse de 90% du bénéfice ajusté trimestriel information fournie par Cercle Finance • 21/01/2022 à 13:12

(CercleFinance.com) - Schlumberger publie un chiffre d'affaires de 6,2 milliards de dollars au titre du 4e trimestre, soit une hausse de 13% par rapport à la même période un an plus tôt.



La multinationale de services pétroliers fait part d'un EBITDA ajusté en croissance de 24%, à 1,4 milliard de dollars.



Le bénéfice net ajusté a pratiquement doublé (+90%) en l'espace d'un an: il ressort à 587 M$ au 4e trimestre, contre 309 M$ douze mois plus tôt.

Par conséquent, le BPA ajusté ressort à 0,41 dollar, contre 0,22 dollar au 4e trimestre 2020.



Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires de Schlumberger ressort à 22,9 milliards de dollars, en recul de 3% par rapport à 2020.



L'EBITA ajusté progresse dans le même temps de 14%, à 4,9 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net ajusté s'établit à 1,8 milliard de dollars, en hausse de 92%. Le BPA ajusté annuel ressort à 1,28 dollar en 2021, contre 0,68 dollar en 2020.



Saluant 'des résultats trimestriels remarquables', le directeur général Olivier Le Peuch indique que les voyants sont au vert pour 2022'en raison d'une reprise de la demande, d'un marché de l'offre de plus en plus tendu et de prix du pétrole favorables'.



La demande de pétrole devrait dépasser les niveaux pré-pandémiques avant la fin de l'année et se renforcer davantage en 2023, estime le responsable. Et ' Schlumberger est bien préparé pour saisir pleinement la croissance qui nous attend', assure-t-il.