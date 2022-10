Schlumberger: hausse de 75% du BPA ajusté au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/10/2022 à 13:14

(CercleFinance.com) - Schlumberger publie un chiffre d'affaires de 7,4 Mds$ au titre du 3e trimestre, en hausse de 28% par rapport à la même période un an plus tôt.



La multinationale d'équipements pétroliers présente en EBITDA ajusté en hausse de 35%, à 1,7 milliard de dollars et un bénéfice net ajusté qui atteint 907 millions de dollars, soit une hausse de 77% en l'espace de douze mois.

Le BPA ajusté ressort ainsi 63 cents (+75%).



Schlumberger bénéficie d'une dynamique favorable dans chacune de ses divisions avec +36% pour Well Construction, +28% pour Production Systems, +22% sur Reservoir Performance et +11% pour le Digital & Integration.



Olivier Le Peuch, le directeur général, souligne également que toutes les zones géographiques sont en croissance, avec notamment +26% à l'international au 3e trimestre (par rapport à la même période un an plus tôt) et +37% en Amérique du Nord.



La société précise enfin que le Conseil a approuvé un dividende de 0.175$ par action au titre du trimestre.