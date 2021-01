SCHLUMBERGER finalise sa transaction avec Liberty Oilfield Services

(AOF) - Liberty Oilfield Services et Schlumberger ont annoncé la finalisation de l'apport de l'activité de fracturation hydraulique terrestre du second aux États-Unis et au Canada (OneStim) à Liberty le 31 décembre 2020, y compris ses activités de pompage sous pression, de perforation par pompage et de sable de fracturation du Permien, en échange d'une participation de 37 % dans Liberty.

Parallèlement à la clôture, Liberty a ajouté deux représentants de Schlumberger à son conseil d'administration

