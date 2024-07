Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Schlumberger: examen du DoJ pour le rachat de ChampionX information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 16:50









(CercleFinance.com) - Schlumberger (SLB) et ChampionX ont reçu une demande d'informations supplémentaires du ministère de la Justice des États-Unis (DoJ) dans le cadre de l'examen par le DoJ du projet d'acquisition de ChampionX par SLB annoncé précédemment.



SLB s'attend actuellement à ce que la transaction soit conclue au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025, sous réserve des approbations réglementaires et d'autres conditions de clôture habituelles.



La transaction a reçu l'approbation des actionnaires de ChampionX lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 18 juin 2024.





