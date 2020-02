Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : enfonce le plancher des 30,7$ Cercle Finance • 25/02/2020 à 17:50









(CercleFinance.com) - Schlumberger déclenche un signal d'alerte à la baisse via un 'gap' sous 32,88$. Le titre enfonce le plancher des 30,7$ du 8 octobre et valide une sortie de canal 41/3$, ce qui induit un potentiel de repli encore très important sous le plancher historique de 30,1$ testé ce 26/02. Partant d'un précédent sommet de 48$ fin avril 2019, le ratio de Fibonacci donnait un objectif de 29,7$ (on y est presque, à 1% près), le suivant, ce serait 24$, soit une division par 5 depuis le zénith des 118,5$.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +0.37% SCHLUMBERGER Euronext Paris -3.94% SCHLUMBERGER LSE +0.11% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER NYSE -5.09%