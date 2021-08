Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger (en E) : vers un re-test des 22,25E du 19/07 ? information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 18:18









(CercleFinance.com) - Après une série d'échecs sous 25E (du 26 au 30 juillet), Schlumberger (cotation en E) retombe sous 23,5E et s'achemine vers un re-test des 22,25E du 19/07. Compte tenu du momentum baissier depuis le 'top' sous les 30E de début juin, on ne peut exclure un retracement du plancher des 20,85E du 20 avril.

