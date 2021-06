Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger (en E) : s'envole vers 28,1E Cercle Finance • 02/06/2021 à 17:33









(CercleFinance.com) - Schlumberger (en E) pulvérise la résistance des 27,45E (du 18 mai) et s'envole vers 28,1E: la règle du balancier induit un objectif de 30,5E. Un basculement sous 25$ invaliderait le trend haussier moyen terme, avec les 20,5E en ligne de mire.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +8.40% SCHLUMBERGER Euronext Paris +5.84% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl +3.52% SCHLUMBERGER NYSE +7.65%