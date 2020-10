Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger (en E) : ricoche sous 14E Cercle Finance • 07/10/2020 à 09:09









(CercleFinance.com) - Un plancher semblait avoir été retracé à 12,75E (il avait fonctionné le 16 avril dernier) mais Schlumberger ricoche sous 14E (après +10% repris en 48H) et retombe vers 13,5E. Le scénario d'une reprise en 'V' n'est cependant pas invalidé et le titre garde ses chances d'aller combler le 'gap' des 14,5E du 23 septembre

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +1.48% SCHLUMBERGER Euronext Paris -2.87% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER LSE Intl -2.61% SCHLUMBERGER NYSE -2.43%