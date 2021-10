Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : contrat sur le champ gazier turc de Sakarya information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 14:24









(CercleFinance.com) - Schlumberger a annoncé aujourd'hui s'être vu attribuer un contrat portant sur l'ingénierie, l'approvisionnement, la construction et l'installation (EPCI) de solutions de production de bout en bout pour le champ gazier de Sakarya, la plus grande réserve de gaz de Turquie. Le contrat a été attribué par Turkish Petroleum (TP) à Schlumberger ainsi qu'à Subsea 7, dans le cadre d'un consortium. Schlumberger assurera la conception et la réalisation du puits, ainsi que la construction et la mise en service de l'installation de production initiale, afin de traiter jusqu'à 350 MMscfd (soit 350 millions de pieds cubes standard) de gaz par jour. A ce jour, le champ gazier de Sakarya constitue la plus grande réserve de gaz jamais découverte en Turquie.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +2.08% SCHLUMBERGER Euronext Paris +2.46% SCHLUMBERGER LSE -100.00% SCHLUMBERGER LSE Intl -1.11% SCHLUMBERGER LSE Intl +1.96% SCHLUMBERGER NYSE +0.95%