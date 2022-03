Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: contrat remporté auprès de Saudi Aramco information fournie par Cercle Finance • 15/03/2022 à 13:20









(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce l'attribution d'un contrat majeur par Saudi Aramco, la compagnie pétro-gazière nationale d'Arabie Saoudite, pour des services intégrés de forage et de construction de puits dans le cadre d'un projet de forage gazier.



'Le projet de construction de puits intégré utilisera des technologies de forage différenciées, des solutions numériques et une expertise régionale dans le domaine afin d'optimiser la performance des clients', explique le groupe de services parapétroliers.



'Ce contrat remporté représente une reconnaissance significative de la technologie et de l'expertise de Schlumberger en matière d'adaptation au bassin pour le développement de puits de gaz dans la région', ajoute-t-il.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.