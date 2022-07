Schlumberger: contrat pour OneSubsea auprès de Kosmos information fournie par Cercle Finance • 26/07/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce l'attribution à sa filiale OneSubsea et à son partenaire Subsea 7, par Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, d'un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation (EPCI) pour le champ Odd Job, dans le golfe du Mexique.



Dans le cadre de ce contrat EPCI, OneSubsea fournira un système de suralimentation multiphasique sous-marin, des équipements topside et un ombilical intégré d'alimentation et de contrôle de 16 miles.



La gestion du projet, l'ingénierie, l'assemblage et les essais seront effectués dans les installations de OneSubsea à Bergen et Horsøy, en Norvège, tandis que le transport vers le terrain et l'installation seront réalisés par Subsea 7.