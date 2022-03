Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger: contrat auprès de TotalEnergies en Ouganda information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 16:13









(CercleFinance.com) - Schlumberger annonce avoir remporté un vaste contrat de services auprès de TotalEnergies pour son développement pétrolier terrestre de Tilenga, en Ouganda. Les activités de forage devraient commencer au dernier trimestre 2022.



Le contrat comprend la fourniture de services de forage directionnel, d'achèvements supérieurs et inférieurs, de solutions de levage artificiel et de têtes de puits pour ce développement qui comprend six champs avec jusqu'à 426 puits.



'Schlumberger s'est engagé dans un plan national complet de développement, soutenant TotalEnergies avec des initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et la création de valeur dans le pays', indique le groupe parapétrolier.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.