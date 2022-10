Schlumberger, c'est fini, maintenant c'est SLB !

(AOF) - Schlumberger a annoncé son nouveau nom : SLB. Avec ce nouveau nom, l'entreprise veut affirmer sa transformation d'entreprise de services pétroliers en une entreprise technologique mondiale axée sur l'innovation énergétique pour une planète équilibrée. L'ex-marque Schlumberger et la quasi-totalité de ses marques affiliées ne feront plus qu'un sous la nouvelle marque SLB. L'identité visuelle a été rafraîchie, avec un nouveau logo pour l'entreprise.

" Aujourd'hui, nous sommes confrontés au plus grand numéro d'équilibriste du monde : fournir une énergie fiable, accessible et abordable pour répondre à une demande croissante, tout en se décarbonisant rapidement pour un avenir durable ", a déclaré Olivier Le Peuch, directeur général de SLB.

"Ce double défi exige un équilibre entre le caractère abordable de l'énergie, la sécurité énergétique et la durabilité. Il nécessite un équilibre entre l'innovation et la décarbonisation dans l'industrie pétrolière et gazière et les solutions d'énergie propre. Il faut un mix énergétique équilibré pour une planète équilibrée. Notre nouvelle identité symbolise l'engagement de SLB à aller plus loin et plus vite pour répondre aux besoins énergétiques du monde d'aujourd'hui et ouvrir la voie à la transition énergétique. C'est un défi audacieux. Mais l'héritage de notre personnel, notre technologie et nos performances sont inégalés, et nous sommes prêts à relever ce défi."

Une demande mondiale en croissance

L'AIE (Agence Internationale de l'Energie) estime que la demande mondiale devrait s'établir à 99,4 Mb/j (millions de barils par jour) pour 2022, un niveau légèrement revu en hausse en raison d'une croissance plus forte que prévue en mars et avril. Cela reste néanmoins 1 Mb/j au-dessous des niveaux de 2019. Dès 2023 l'AIE prévoit que la demande pétrolière mondiale devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie de Covid, tirée par la demande chinoise. Cette dernière a été fortement affectée par les graves perturbations liées au Covid-19 cette année. L'année prochaine, le rebond de la demande chinoise fera plus que compenser un ralentissement du côté des pays de l'OCDE. A moyen-terme la forte reprise du trafic aérien soutient la demande pétrolière, avec une dynamique des voyages en avion en Europe et en Amérique du nord de plus en plus manifeste souligne l'AIE.