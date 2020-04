Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : BPA trimestriel sous les attentes Cercle Finance • 17/04/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - Schlumberger publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en baisse de 17% en comparaison annuelle, à 351 millions de dollars. Par action, il s'est établi à 25 cents, manquant d'un cent le consensus de marché. La marge opérationnelle avant impôt s'est contractée de 1,1 point à 10,4% pour des revenus en repli de 5% à 7,45 milliards de dollars, une chute de 17% en Amérique du Nord ne pouvant être compensée par un gain de 2% à l'international. 'La crise sans précédent créée par la pandémie a impacté de plus en plus l'activité du secteur', souligne le CEO Olivier Le Peuch qui pointe aussi 'une nouvelle bataille pour des parts de marché entre les plus grands producteurs mondiaux de pétrole'.

