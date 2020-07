Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : BPA trimestriel meilleur que prévu Cercle Finance • 24/07/2020 à 13:37









(CercleFinance.com) - Schlumberger publie au titre du deuxième trimestre 2020 un bénéfice net ajusté en plongeon de 86% en comparaison annuelle, à 69 millions de dollars. Par action, il s'est établi à cinq cents, là où le consensus anticipait toutefois une perte d'environ trois cents. La marge opérationnelle avant impôt du groupe parapétrolier s'est contractée de 4,3 points à 7,4% pour des revenus en repli de 35% à moins de 5,4 milliards de dollars, avec des chutes de 58% en Amérique du Nord et de 24% à l'international. 'La demande en pétrole commence lentement à se normaliser et devrait s'améliorer avec les mesures gouvernementales pour soutenir la consommation', juge le CEO Olivier Le Peuch, qui pointe néanmoins le risque que peuvent faire peser de nouvelles vagues épidémiques.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +2.10% SCHLUMBERGER Euronext Paris +1.52% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER LSE Intl +2.92% SCHLUMBERGER NYSE +0.63%