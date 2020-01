Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Schlumberger : BPA supérieur aux attentes au 4e trimestre Cercle Finance • 17/01/2020 à 13:05









(CercleFinance.com) - Schlumberger publie au titre du quatrième trimestre un bénéfice net ajusté en hausse de 9% en comparaison annuelle, à 545 millions de dollars. Par action, il s'est établi à 39 cents, battant de deux cents le consensus. La marge opérationnelle avant impôt s'est améliorée de 0,4 point à 12,2% pour des revenus en hausse de 1% à 8,23 milliards de dollars, un repli de 13% en Amérique du Nord étant compensé par un gain de 8% à l'international. Ainsi, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, le groupe parapétrolier basé à Houston a vu son bénéfice net ajusté se contracter de 9% à 2,05 milliards de dollars, soit 1,47 dollar par action, pour des revenus stables à 39,2 milliards.

Valeurs associées SCHLUMBERGER Tradegate +3.75% SCHLUMBERGER Euronext Paris +2.29% SCHLUMBERGER LSE +0.11% SCHLUMBERGER Swiss EBS Stocks 0.00% SCHLUMBERGER NYSE +1.17%